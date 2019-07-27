أفاد حزب الحرية و العدالة أنه أخذ علما بتعهدات رئاسة الدولة الواردة في بيان الإعلان عن تكليف مجموعة من الشخصيات الوطنية بإدارة الحوار الوطني من أجل تنظيم الانتخابات الرئاسيات، و دعا إلى التعجيل بتنفيذ هذه الالتزامات.

و جاء في بيان للحزب تلقت الخبر نسخة منه أن الحزب، ونظرا للقطيعة القائمة بين السلطة والشعب، والتي تولدت عنها أزمة ثقة تفاقمت منذ 22 فيفري، يفضل التريث للتأكد من صدق الإرادة السياسية لهذه السلطة قبل اتخاذ موقف نهائي من التعامل مع لجنة الحوار بتركيبتها النهائية.

و أضاف البيان أن الحزب يذكّر بأن مطالب الحراك الشعبي في التغيير الجذري كلّ لا يتجزأ، وأن تلبيتها كاملة بالحوار الجاد والمسؤول تشكّل السبيل الوحيد لبناء الدولة القوية العادلة في كنف السلم والتضامن.