بلغ عدد الوافدين على الشواطئ المسموحة للسباحة على المستوى الوطني أزيد من 33 مليون مصطاف، حسبما أعلنته مسؤولة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وأكدت المديرة الفرعية للتنظيم وتطوير الإقليم ومسؤولة مشروع "موسم الاصطياف"، لامية بودروية أن 33.463.217 مصطاف توافدوا على 426 شاطئا مسموحا للسباحة على المستوى الوطني خلال الفترة الممتدة من 1 جوان إلى 22 جويلية 2019".

وأبرزت ذات المتحدة أن ولاية وهران تتقدم الولايات الساحلية من حيث عدد الوافدين على شواطئها الذين تجاوزوا الـ 6 مليون مصطاف وتليها ولاية بومرداس (+4 مليون) ثم مستغانم وجيجل وسكيكدة (+3 مليون) وتيبازة (2 مليون) وبعدها الجزائر العاصمة (قرابة 2 مليون).

وفاة 98 شخصا غرقا منذ بداية موسم الاصطياف

وعلى الرغم من المجهودات المبذولة من قبل السلطات العمومية في مجال التوعية والتكفل، توفي 98 شخصا غرقا على مستوى الشواطئ والمسطحات المائية (سدود، وديان، بحيرات، البرك المائية، المسابح والمسالك المائية"، خلال نفس الفترة. علاوة على ذلك أشارت المديرة الفرعية إلى أنه تم تسجيل 59 حالة وفاة على مستوى الشواطئ منها 20 شاطئا مراقبا و 3 ممنوعا.

من جهة أخرى لقي 14 شخصا حتفهم في المسالك المائية و12 في البرك إضافة إلى 10 في السدود و3 وفيات في الوديان.

وأكدت بودروية أنه تم تنصيب خلايا يقظة على مستوى الولايات بهدف التخفيض من عدد الوفيات في الشواطئ والمسطحات المائية، موضحة أنه عادة ما يتم تسجيل هذه الوفيات على مستوى الشواطئ الممنوعة وذات الطبيعة الصخرية.