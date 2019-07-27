تحادث رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، اليوم السبت بتونس، مع عدد من رؤساء الدول و ذلك على هامش مراسم تشييع جنازة الرئيس التونسي باجي قايد السبسي الذي انتقل إلى رحمة الله أول أمس الخميس عن عمر ناهز 92 سنة.

و قد أجرى بن صالح لدى وصوله إلى تونس، محادثات مع رئيس الجمهورية التونسية المؤقت محمد الناصر حيث قدم له خلالها تعازيه.

كما تحادث رئيس الدولة أيضا مع ملك اسبانيا فيليب السادس حول العلاقات الثنائية و السبل و الوسائل الكفيلة بتطويرها.

و أكد ملك اسبانيا خلال هذا اللقاء على "ثقته في السلطات الجزائرية و الطبقة السياسية من اجل تجاوز هذه المرحلة" في إشارة إلى الأزمة السياسية الحالية بالجزائر.

في ذات السياق، اجري بن صالح محادثات مع نظيره البرتغالي مارسيلو دي سوزا و كذا مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.