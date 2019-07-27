تمكن حرس السواحل بالغزوات (تلمسان) من ضبط 71.35 كيلوغرام من الكيف المعالج فيما حجز عناصر الدرك الوطني 730 غرام من نفس المادة بعين تيموشنت، حسب ما أورده اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة وإثر عمليات متفرقة، ضبط حرس السواحل بالغزوات، ولاية تلمسان/ن.ع.2، يومي 25 و26 جويلية 2019، (71.35) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما حجز عناصر الدرك الوطني (730) غرام من نفس المادة بعين تيموشنت/ن.ع.2".