تعرفت الأندية الجزائرية على منافسيها في كأس العرب للأندية الأبطال بعد إجراء مراسم القرعة اليوم السبت بالعاصمة المغربية الرباط.

وأعفي ناديا مولودية الجزائر وشباب قسنطينة من الدور التمهيدي، حيث سيقابل الأول في الدور 32 نادي ظفار العماني، فيما سيواجه الثاني في إطار نفس الدور المحرق البحريني.

أما الممثل الثالث للكرة الجزائرية شبيبة الساورة فهو مجبر على خوض الدور التمهيدي، حيث أوقعته القرعة في المجموعة "B" مع كل من البنزرتي التونسي وبطل جيبوتي وبطل جزر القمر.

وفي حال تصدرت الشبيبة هذه المجموعة ستواجه في الدور 32 الشباب السعودي.