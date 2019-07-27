كشفت وزارة التربية الوطنية اليوم السبت تاريخ الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية ومسابقات التوظيف لسنة 2019.

وحسب ما نشرت الوزارة على صفحتها في "الفايسبوك" فإن الإعلان عن نتائج مسابقات التوظيف سيكون في 29 جويلية على الساعة السادسة مساءا على الموقع الالكتروني للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

أما نتائج الامتحانات المهنية فسيتم الإعلان عنها في 30 جويلية على الساعة السادسة مساءا، حيث سيتم نشر القوائم على مستوى مديريات التربية.