أسفرت الدورة العادية للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني عن تشكيلة جديدة لمكتبه السياسي، فضلا عن استحداث مناصب لمستشارين مكلفين بمهام لدى الأمين العام و آخرين لدى الديوان، حسب ما كشف عنه الحزب، اليوم السبت، في بيان له.

و يتضمن المكتب السياسي الجديد الذي ارتفعت تركيبته من 19 إلى 29 عضوا و الذي حظي بتزكية اللجنة المركزية المجتمعة الخميس الماضي في دورتها العادية، وجوها معظمها جديدة و ذات مستوى جامعي إلى جانب بعض الشخصيات التي كانت في التشكيلة السابقة على غرار أحمد بومهدي و مصطفى معزوزي.

كما تم أيضا استحداث سبع مناصب خاصة بمستشارين مكلفين بمهام لدى الأمين العام للحزب، أسندت لكل من المحامي بعجي أبو الفضل و رئيس لجنة بالمجلس الشعبي الوطني عبد الحميد سي عفيف و رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر بنور كريم و النائب السابق زحال عبد القادر.

و علاوة على ذلك، تم إنشاء خمس مناصب أخرى لمستشارين لدى الديوان كفضيل سعد الدين (مستشار خاص مكلف بالديوان) و نذير بولقرون (ملحق بالديوان).