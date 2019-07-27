الأفالان يكشف عن مكتبه السياسي الجديد

أخبار الوطن
27 يوليو 2019 () - واج/س.أ
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أسفرت الدورة العادية للجنة المركزية لحزب جبهة  التحرير الوطني عن تشكيلة جديدة لمكتبه السياسي، فضلا عن استحداث مناصب لمستشارين مكلفين بمهام لدى الأمين العام و آخرين لدى الديوان، حسب ما كشف عنه الحزب، اليوم السبت، في بيان له.

و يتضمن المكتب السياسي الجديد الذي ارتفعت تركيبته من 19 إلى 29 عضوا و الذي  حظي بتزكية اللجنة المركزية المجتمعة الخميس الماضي في دورتها العادية، وجوها  معظمها جديدة و ذات مستوى جامعي إلى جانب بعض الشخصيات التي كانت في التشكيلة  السابقة على غرار أحمد بومهدي و مصطفى معزوزي.

كما تم أيضا استحداث سبع مناصب خاصة بمستشارين مكلفين بمهام لدى الأمين العام  للحزب، أسندت لكل من المحامي بعجي أبو الفضل و رئيس لجنة بالمجلس الشعبي  الوطني عبد الحميد سي عفيف و رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر بنور كريم و النائب السابق زحال عبد القادر.

و علاوة على ذلك، تم إنشاء خمس مناصب أخرى لمستشارين لدى الديوان كفضيل سعد  الدين (مستشار خاص مكلف بالديوان) و نذير بولقرون (ملحق بالديوان).

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