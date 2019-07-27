أوقفت مديرة الصيانة والعتاد بالمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها ”إيتوزا”، بإيعاز من المدير العام، موظفة عن العمل لمدة أربعة أيام بمبرر ”تصرف شائن تجاه مسؤول”. غير أن الموظفة المعاقبة، وهي تقني سام في الإعلام الآلي، أكدت في شكوى لها أن ما قامت به لم يتعد مجرد مطالبة المدير العام بعدم تجاوز حدوده وبضرورة احترام الموظفين بعدما تلفظ بـ”كلام لا يختلف عن كلام الشارع ويفترض ألا يصدر عن مسؤول مؤسسة”. وأضافت المعنية أن مديرة الصيانة والعتاد طلبت منها ”عدم معارضة المدير العام مهما حدث.. لكني أكدت لها أن مبادئي لا تسمح لي بسماع كلام الشارع في مقر العمل ومن قبل المدير العام، فكانت النتيجة أن عاقبتني بإيعاز من المدير العام”. ووصفت الموظفة المعاقبة ما حصل بـ”الحڤرة”، متوجهة بنداء إلى وزير النقل لإنصافها.