أصبح الانتقال من مؤسسة إلى أخرى للعمل بصيغة الانتداب وسيلة للتحايل على الإدارة، حيث إن العامل المنتدب لا يؤدي عمله في مكان انتدابه ويقبض راتبا شهريا كاملا من مؤسسته الأصلية، كما حدث بمستشفى مجبر تامي في عين الترك، حيث حُوّل عون أمن تابع له في مارس 2017 إلى المركز الاستشفائي الجامعي بوهران بصيغة الانتداب، فاستغل الفرصة ليغيب عن العمل في المستشفى الثاني، في وقت يلقى الحماية من مؤسسته الأصلية التي لا تعاقبه حين تعلمها إدارة المركز الاستشفائي بغياباته، وذلك إلى غاية بحر الأسبوع الماضي حين أحيل على المجلس التأديبي بمستشفى عين الترك الذي قرر طرده مع إرجاع مبلغ 13 مليون سنتيم.