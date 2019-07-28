ستعقد مجموعة الشخصيات المدعوة لتسهيل الحوار لتحقيق أكبر توافق ممكن حول شروط وكيفيات تنظيم الانتخابات الرئاسية اليوم الاحد أول اجتماع لها، حسبما علم لدى مصادر مقربة.

وستخصص هذه المجموعة التي تضم ست شخصيات وهم: كريم يونس، لالماس إسماعيل، لزهاري بوزيدي، عبد الوهاب بن جلول، بن عيسى عز الدين إضافة إلى بن عبو فتيحة، أول اجتماع لها لمناقشة قانونها الداخلي ومخطط عملها لقيادة الحوار الوطني الشامل، هذا وكان رئيس الدولة قد استقبل الشخصيات الست يوم الخميس الفارط.

وخلال هذا الاجتماع أكدت الشخصيات المدعوة لقيادة الحوار على ضرورة أن تقوم الدولة باتخاذ إجراءات طمأنة وتهدئة، كفيلة بخلق جو يؤدي، لا محالة ، إلى إجراء حوار صادق.

ومن بين هذه الإجراءات التي دعت إلى تجسديها، "إطلاق سراح كل سجناء الحراك"، "تحرير كل وسائل الإعلام من كل أشكال الضغط" وكذا "توفير كل الظروف والتسهيلات التي تتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر والتجمع السلميين".

وبعد أن أكدت على"وعيها بالمأزق السياسي الذي يعيشه البلد حاليا"، أشارت المجموعة إلى أن الحوار الوطني "يبقى السبيل الوحيد الذي يمكنه أن يضمن مخرجا سلميا يتماشى مع ما ينتظره الجزائريون و الجزائريات"، غير أنهم شددوا بالمقابل على أنهم ليسوا ممثلين عن الحراك الشعبي، إذ أكد رئيس المجلس الشعبي سابقا في تصريح للصحافة عقب اجتماعهم مع بن صالح قائلا "نشدد على أننا لسنا ممثلين عن الحراك الشعبي ولا ناطقين رسميين باسمه".

من جهته، أكد رئيس الدولة استعداده للتعاون من أجل تلبية الشروط التي اقترحتها الشخصيات الست حيث أبدى استعداده لدعوة العدالة إلى دراسة إمكانية إخلاء سبيل الأشخاص الذين تم اعتقالهم لأسباب لها علاقة بالمسيرات الشعبية".

كما ينوى رئيس الدولة كذلك النظر في إمكانية تخفيف النظام الذي وضعته الأجهزة الأمنية لضمان حرية التنقل، حالما لا يؤثر ذلك على مستلزمات الحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات أثناء المسيرات الشعبية".

والتزم أيضا بـ"الحث على العمل لاتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول جميع الآراء إلى وسائل الإعلام العمومية من خلال تنظيم مناقشات يتم فيها تبادل الحجج وتكون مفتوحة لجميع أشكال التعبير السياسي دون إقصاء".