هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بشدة السبت نائبا من أصول افريقية عن بالتيمور معتبرا أن دائرته "تثير الاشمئزاز وتضيق بالجرذان"، ما أثار غضب الديموقراطيين الذين وصفوا كلام ترامب بالـ"هجوم عنصري".

واتهم ترامب عضو مجلس النواب الديموقراطي ايلايجا كامينغز بأنه انتقد "بوحشية" عناصر شرطة الحدود على خلفية ظروف الاحتجاز عند الحدود الجنوبية، "في حين أن دائرته بالتيمور هي أسوأ بكثير وأكثر خطورة".

وأضاف ترامب عبر تويتر أن "دائرته تعتبر الأسوأ في الولايات المتحدة. إن دائرة كامينغز هي فوضى تثير الاشمئزاز، تضيق بالجرذان والحيوانات القارضة الأخرى. لو كان يمضي وقتا أطول في بالتيمور لكان ساعد ربما في تنظيف هذا المكان القذر والبالغ الخطورة".

وكان كامينغز اتهم الأسبوع الفائت في الكونغرس وزير الأمن الداخلي بالوكالة كيفن ماكلينن بـ"تجميل" واقع ما يعانيه القاصرون المحتجزون في مراكز ايواء عند الحدود مع المكسيك.