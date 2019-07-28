أنهى الاتحاد السعودي لكرة القدم إجراءات التعاقد مع المدرب الفرنسي هيرفي رينار، ليقود المنتخب السعودي خلال الفترة المقبلة في عقد يمتد لمدة عامين ونصف خلفا للمدرب الأرجنتيني خوان بيتزي حسب ما كشفت صحيفة الرياضية السعودية.

وأضافت الصحيفة أنه تم الانتهاء من جميع التفاصيل وان الإعلان الرسمي سيكون خلال اليومين المقبلين .

وكان الصحيفة قد سبق وأكدت ان المدرب رينار دخل ضمن اهتمامات اتحاد الكرة وانه بدأ المفاوضات معه بعد إعلانه عن استقالته من تدريب منتخب المغرب إثر خروجه من دور الـ16 في كأس أمم أفريقيا .

من ناحيته كشف المدرب الفرنسي ان خطوته المقبلة ستكون خارج القارة الإفريقية .

ويمتلك رينار ( 50 عاما) مسيرة تدريبية طويلة في القارة الأفريقیة إذ سبق له تدريب منتخبي زامبیا وساحل العاج وتوج معهما بكأس الأمم الأفريقیة وتولى بعدها قیادة المنتخب المغربي ونجح في قیادته للتأھل لكأس العالم بعد غیاب دام 20 عامًا.