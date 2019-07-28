أزيد من 923 حريق أتى على 6058 هكتار من الثروة الغابية، التي تم تسجيله منذ بداية جوان الفارط، هذا ما كشف عنه نائب مدير حماية الثروة الغابية بالمديرية العامة للغابات عبد الغني بومسعود.

وفي تدخل له على أمواج القناة الأولى اليوم الأحد، أوضح بومسعود أن هذه الحرائق مست الغابات والأدغال والأحراش التي تضررت بنسبة 46 بالمئة.

وقدر المتدخل معدل الحرائق بـ 17 حريقا في اليوم الواحد تسبب كل منها في إتلاف 6 هكتارات مبرزا أن ولاية تيسمسيلت تأتي في مقدمة الولايات المتضررة بـ 28 حريقا وإتلاف 1141 هكتارا تليها ولاية تيزي وزوز بـ 164 حريق أتت على 962 هكتارا فيما احتلت ولاية عين الدفلي المرتبة الثالثة بـ 44 حريقا تسببت في تضرر 942 هكتار من الثروة الغابية.

وأضاف ممثل المديرية العامة للغابات أن الخسائر التي نجمت عن حرائق الولايات الثلاث مجتمعة تمثل 50 بالمئة من مجمل الخسائر المسجلة عبر كل ولايات الوطن.

وفي سياق مكافحة و إخماد الحرائق، أكد نائب مدير حماية الثروة الغابية بالمديرية العامة للغابات عبد الغني بومسعود أن عملية إخماد الحريق الذي شب عشية السبت بغابة باينام بالجزائر العاصمة متواصلة وذلك بتسخير إمكانيات بشرية هامة من قبل مصالح الحماية المدنية، موضحا أن نشوب الحريق في الجهة الشماليه المقابله للبحر عرقل عملية الإطفاء بسبب هبوب الرياح

وقد تم تسخير ثماني شاحنات إطفاء تابعة للمديرية الولائية للحماية المدنية مدعمة بعشر شاحنات من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء إضافة إلى طائرتين مروحيتين من المجموعة الجوية التابعة للمديرية العامة للحماية المدنية للسيطرة على هذا الحريق.

هذا ويبقى العامل البشري هو المتسبب الأول في اندلاع حرائق الغابات حسب بومسعود، داعيا المواطنين إلى التحلي بالوعي وتجنب إشعال النيران في الغابات أثناء التنزه.