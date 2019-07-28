أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا" أن كأس العالم للأندية 2019 سينطلق يوم 11 ديسمبر في قطر، وينتهي يوم 21 من الشهر ذاته.

وكشف فيفا في بيان عبر موقعه على الإنترنت ان حفل سحب القرعة الذي سيُحدّد مواجهات الدور الثاني ونصف النهائي سيقام في مقر الفيفا بمدينة زيوريخ السويسرية يوم 16 سبتمبر.

وقد ضمنت ثلاثة فرق مشاركتها حتى الآن وهي : سي أف مونتيري المكسيكي الفائز بدوري أبطال CONCACAF وهينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا وليفربول الإنكليزي الفائز بدوري أبطال أوروبا فيما سيتم التعرّف على هوية المشاركين من اتحادات CAF و AFC و CONMEBOL في الأشهر القادمة.

وبالنسبة للفريق الذي سيمثل البلد المضيف قطر فإن مصيره سيكون مرتبطاً بنتائج دوري أبطال آسيا .

وإذا تُوّج فريق قطري بطلا لدوري أبطال آسيا، فسيتأهل مباشرة لخوض الدور الثاني من كأس العالم للأندية فيما سيواجه وصيف البطل نادي هينان سبورت في المباراة الإفتتاحية، أما إذا لم يكن الفريق الفائز بدوري أبطال آسيا من قطر، فسيخوض السد حامل لقب دوري نجوم قطر المباراة الإفتتاحية ضد هينجين سبورت يوم 11 ديسمبر.

يذكر أن ريال مدريد أحرز لقب الثلاث النسخ الاخيرة ( 2016-2017-2018) من البطولة التي أقيمت في الإمارات .