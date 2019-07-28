إلى غاية الساعة الرابعة تماما و كحصيلة إجمالية، ارتفعت حصيلة الحادث المروري المأساوي الذي وقع في الصباح عند منطقة العراعير بالطريق الوطني رقم 5 بعد اصطدام حافلة مع شاحنة، أين أكدت مصالح الحماية المدنية مقتل 11 شخصا (3نساء+8رجال)، 9 منهم توفوا في عين المكان واثنين توفيا في المستشفى متأثرين بالإصابات الخطيرة التي تعرضا لها.

وتعرض 13 آخرين لإصابات متفاوتة الخطورة (7رجال+ 4نساء+ 2أطفال)، تكفلت مصالح الحماية المدنية بإسعاف وإجلاء الضحايا إلى مستشفى الخثير صروب بالعلمة.