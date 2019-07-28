ستعرف محطة المصعد الهوائي الرابط بين باب الوادي والزغارة بالجزائر العاصمة اليوم الأحد توقفا استثنائيا عن الخدمة، بسبب برمجة تدريب لعملية إنقاذ افتراضية على مستوى هذا الخط، حسبما ورد في بيان لمؤسسة النقل الجزائري عبر الكوابل "ايتاك".

وأوضح البيان، أن عملية إنقاذ افتراضية بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية برمجت اليوم على مستوى خط المصعد الهوائي الرابط بين باب الوادي والزغارة، ما سيتسبب في توقف استثنائي لهذا الخط ابتداء من الساعة الواحدة زوالا.

وأعلنت المؤسسة عن استئناف الخدمة بين محطتي باب الوادي-الزغارة غدا الإثنين حسب مواقيت العمل المعتادة.