ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، أمس السبت، ببوسمغون، ولاية البيض، كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بخمسة قناطير كانت مُحملة على متن مركبة رباعية الدفع، حسبما أورده اليوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

من جهة أخرى، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مركبة رباعية الدفع و 10 أكياس من خليط خام الذهب والحجارة ببرج باجي مختار، في حين ضبط حراس السواحل بالقل، ولاية سكيكدة 11 قارورة أكسجين و5 بدلات غطس ومعدات أخرى للغطس والصيد المحظور للمرجان.