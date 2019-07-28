استأنف الغواصون التابعون للوحدة البحرية لمصالح الحماية المدنية بتيزي وزو، صباح اليوم الأحد، إجراءات البحث عن شاب غرق بإحدى الشواطئ غير المرخصة للسباحة ببلدية تيقزيرت بعد نداء استغاثة وجهه مواطنون لمصالح الإنقاذ .

وكان غواصو الحماية المدنية قد باشروا عملية البحث ظهر الأحد واستمرت إلى ساعة متأخرة من الليل دون العثور على الشاب المفقود البالغ من العمر 32 سنة والمنحدر من منطقة واقنون، حيث تم توقيف البحث في الليل قبل أن تستأنف صباح اليوم.

وقد وجهت مصالح الحماية المدنية نداء للمصطافين لاحترام التعليمات الخاصة بالسباحة، علما أن نفس المصالح سجلت منذ بداية موسم الاصطياف 4 غرقى.