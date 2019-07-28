قال كريم يونس أحد أعضاء لجنة الشخصيات الوطنية ان الشخصيات الست أكدوا انه لا يمكن الانطلاق في الحوار إذا لم تتم إجراءات التهدئة،

وتعقد لجنة الشخصيات الوطنية الست أول اجتماع لها اليوم بالعاصمة لتباحث وتدارس خطواتها اللاحقة حول طريقة التحاور مع جميع اطياف المجتمع.

وشدد عضو اللجنة كريم يونس للإذاعة الجزائرية، على ضرورة تفعيل إجراءات التهدئة في اقرب وقت ممكن لتوفير الظروف الملائمة للحوار وقال: "مادام رئيس الدولة وافق على الإجراءات فيجب ان تطبق فورا نحن نتفهم ان الإجراءات لم تطبق غداة لقاءنا مع رئيس الدولة ولكن لن يكون مفهوما عدم تطبيقها في الأيام المقبلة ، " مضيفا أن أعضاء اللجنة قد أكدوا في السابق انه لا يمكن الانطلاق في الحوار إذا لم تتم إجراءات التهدئة .

وأوضح يونس ان جدول أعمال اللجنة اليوم يشمل "وضع القانون الأساسي للجنة ومخطط عملها بالإضافة إلى تزكية وبرمجة الأنشطة السياسية الواجب تنظيمها هذه الأيام سيما ما يتعلق بزيارة بعض الأحزاب السياسة وتنظيمات المجتمع المدني وكذا البحث عن مقر للجنة " .

وعن تحديد مواعيد مع الفعاليات السياسية والمدنية أكد كريم يونس أن الأمر"يبقى متعلقا بقبول أو رفض المحيط السياسي والمدني بدراسة هذا الملف الثقيل الذي سنحاول من خلاله ايجاد حلول مناسبة لكل المقترحات السياسية المطروحة في الساحة الوطنية "واردف بالقول " انا متفاءل بالأصداء التي تأتينا من الولايات التي تساند المسعى وتطلب منا ان نكون صامدين أمام كل الانتقادات"