تم اليوم الأحد بالجزائر العاصمة ترحيل 100 عائلة تقطن ببنايات مهددة بالانهيار مصنفة ضمن القائمة الحمراء ببلدية القصبة (المقاطعة الإدارية باب الوادي) الى شقق لائقة تقع ببلدية درقانة (شرق الجزائر العاصمة) وذلك في إطار العملية الخامسة والعشرون للترحيل وإعادة الإسكان.

و بالمناسبة، أكد الوالي المنتدب للدائرة الإدارية باب الوادي عبد العزيز عثمان في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش إشرافه على عملية الترحيل وإعادة الإسكان التي انطلقت في ساعة مبكرة من اليوم أن العملية تخص 100 عائلة تقيم ببنايات مهددة بالانهيار ببلدية القصبة (المقاطعة الإدارية باب الوادي) مصنفة ضمن الخانة الحمراء وذلك نحو سكنات جديدة تقع بحي 636 مسكن ببلدية درقانة (شرق الجزائر العاصمة) وذلك تنفيذا لرزنامة الترحيل التي تدخل في إطار العملية ال25 التي باشرتها مصالح ولاية الجزائر للقضاء على البنايات الهشة.

وأفاد من جهة أخرى أن أل 100 عائلة التي تم ترحيلها اليوم نحو سكنات جديدة ببلدية درقانة كانت تقيم على مستوى 21 بناية مصنفة ضمن الخانة الحمراء وتقع ضمن القطاع المحفوظ للقصبة حيث لن يتم تهديم البنايات بل سيتم إغلاقها لإخضاعها فيما بعد لعمليات ترميم خاص على غرار بنايات تقع ب9 شارع رابح سمالة و8 شارع أزرقي لوني وغيرها من البنايات الآيلة للسقوط, مبرزا أنه سيتم في غضون الأيام المقبلة ترحيل عائلات تقطن ببنايات هشة ببلدية بولوغين.

وذكر نفس المسؤول أنه سيتم مواصلة برنامج الترحيل وإعادة الإسكان بالقصبة في إطار العملية 25 وذلك إلى غاية آخر السنة ومنها عمليات خلال شهر أغسطس وبداية سبتمبر القادم لفائدة 150 عائلة أخرى من سكان القصبة وذلك مرتبط باستلام حصص سكنية من مشاريع السكن التي تشرف عليها دواوين الترقية العقارية.

وأوضح المصدر, أن بلدية القصبة استفادت شهر ماي المنصرم من عملية استعجالية للترحيل وإعادة الإسكان لحوالي 300 عائلة تقطن على مستوى 39 بناية مهددة بالانهيار كإجراء وقائي ضمن البرنامج الذي باشرته مصالح ولاية الجزائر في إطار المرحلة الأولى من العملية 25 .

وأبرز عبد العزيز بخصوص ملفات الطعون المسجلة ضمن عمليات الترحيل السابقة التي عرفتها الولاية منذ جوان 2014 انه يتم دراستها "بكل شفافية" وسيتم الرد على أصحابها فور انتهاء هذه العملية.

ويذكر أن والي ولاية الجزائر عبد الخالق صيودة قد أعطى خلال جلسة عمل مخصصة لقطاع السكن بالولاية , تعليمات للولاة المنتدبين و المدراء المعنيين تقضي بوجوب الإسراع في ضبط قوائم المرشحين للاستفادة من السكن مع ضبط قوائم قاطني السكنات الهشة بإقليم الجزائر العاصمة.