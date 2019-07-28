دعا المنتدى المدني للتغيير، اليوم الأحد، لمساندة هيئة الحوار الوطني في مسعاها للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، مقترحا دعمها بشخصيات وخبراء آخرين.

وأوضح المنتدى في بيان له، أن "هيئة الحوار الوطني مهمتها إدارة وتسيير الحوار بين الأطراف المعنية ونقترح دعمها بشخصيات أخرى وخبراء ومساندتها في مسعاها"، مشيرا إلى أن هذه الهيئة "لا تمثل الحراك ولا الشعب وليست ناطقة رسمية باسمه".

وطالب المنتدى المدني للتغيير بـ"التزام السلطة الحالية بإجراءات التهدئة والثقة من خلال رفع القيود والتضييق على الحراك والمسيرات السلمية، إطلاق سراح كل سجناء الحراك ومعتقلي الرأي السياسي، رفع كل أشكال التضييق على وسائل الإعلام، رفع التضييق على المساحات العمومية وذهاب الحكومة".

واعتبر المنتدى أن الحوار ينبغي أن يكون "مستقلا تديره شخصيات بتكليف رسمي وبصلاحيات واسعة ويمثل القطيعة مع النظام السابق والأطراف المعنية به هي الشعب بكل أطيافه والسلطة الحالية ليست طرفا فيه بما في ذلك مؤسسة الرئاسة والجيش الوطني الشعبي".

كما يقترح المنتدى عقد "ندوة وطنية"، بعد جولات التشاور التي ستنظمها الهيئة، وذلك بهدف "المصادقة على قرارات ومخرجات الحوار، على أن تلتزم كل الأطراف المتحاورة بتنفيذ هذه القرارات ويكون الشعب هو الضامن لها، كما تلتزم السلطة الحالية بتنفيذها دون الطعن أو التدخل فيها".