لقي 3 أفراد من عائلة واحدة مصرعهم، في حادث مرور مأساوي مطلع الأسبوع ، وقع بالطريق السريع شمال جنوب في الشفة، غرب البليدة، و أصيب شخصان آخران بجروح خطيرة، في حادثين متفرقين ، حالتهما حرجة جدا.

الحادث المأساوي الأول، كشف بشأنه شهود لـ " الخبر "، أن زوجين و طفلتهما ، قدما في حافلة من حدود ولاية المدية، و عند محيط حي سيدي المدني في الشفة، و على قارعة الطريق نزلا، و قطعا الطريق ليعبرا إلى الجهة المقابلة ، لكن يبدو أن الزوج لم يقدر خطر المركبات، ليجد نفسه و زوجته و ابنتهما، وجها لوجه مع مركبة كانت تجري بسرعة، توفيت الزوجة و طفلتها على الفور، بينما تم تحويل الزوج على المستشفى، إلا انه توفي و المسعفون يحاولون إنقاذ حياته.

فيما تعرض ضحيتان أخريان ببني مراد و مفتاح، إلى حادثين متفرقين، قالت الأخبار أن حالتهما حرجة جدا.