ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي الذي وقع بمقاطعة "قويتشو" جنوب غربي الصين، يوم الثلاثاء الماضي، إلى 36 قتيلا.

وذكرت وسائل إعلام صينية، اليوم الأحد، أن 15 شخصا آخرين لا يزالون مفقودين وجار البحث عنهم، فيما تمكنت السلطات من إنقاذ 40 شخصا حتى الآن.

ووقع الانهيار الأرضي في منطقة شويتشنغ بمقاطعة قويتشو، مما أسفر عن طمر 21 منزلا.

وجاء هذا وسط أمطار غزيرة لا تزال تضرب أنحاء أخرى من الصين.

ويواصل عمال الإنقاذ عمليات الحفر وإزالة الوحل والأنقاض بحثا عن ناجين آخرين.