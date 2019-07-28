دعا الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، الحجاج الذين لديهم تأشيرة مجاملة لموسم الحج 2019 التقرب من مصالحه للحصول على أمر بدفع تكلفة الحج لدى بنك الجزائر، حسب ما أورده بيان للديوان.

و يتعين على الحجاج الذين بحوزتهم تأشيرة المجاملة لموسم الحج 2019 التقرب من مصالحه للحصول على أمر بدفع التكلفة لدى بنك الجزائر مرفقين بنسخة من جواز سفرهم، حسب ما أورده بيان للديوان.

للتذكير فقد بلغ عدد الجزائريين الذين من المنتظر ان يؤدوا مناسك الحج هذه السنة بالبقاع المقدسة 36 ألف حاج و حاجة.