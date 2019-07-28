أصدر المستشار المحقق بالمحكمة العليا، اليوم الأحد، أمرا بإيداع الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى رهن الحبس المؤقت بعد الاستماع إليه في قضيتي أحمد معزوز و ملزي حسب بيان لهذه المحكمة.

وأوضح البيان أن أحمد أويحيى متابع بجنح منح امتيازات غير مبررة عمدا عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القانون والتنظيمات، تعارض المصالح، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية، التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان أخر ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها، تبييض الأموال.

و قد أصدر المستشار المحقق أمرا بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت في قضية معزوز و أمرا بوضعه في إفراج في قضية ملزي حميد.