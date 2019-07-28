أقدم العشرات من شباب ومواطنين من الإدريسية غرب ولاية الجلفة عشية أمس على قطع الطريق الوطني رقم أ 01 المار وسط المدينة أمام السوق المغطاة وتم شل حركة المرور تماما على خلفية منع أحد رجال الشرطة تاجرا قادما من ولاية ورقلة مصحوبا مع ابنه على متن شاحنة من نوع اسيزي يبيعون البطيخ الأحمر.

حيث قام الشرطي بدفع الإبن وانتزع الميزان من يده الأمر الذي أدى إلى تعاطف المتتبعين لعملية المناوشات مع التاجر ليتم التجمهر ثم قطع الطريق في حركة احتجاجية على ماوصفوه بمنع تجارة الأرصفة تواطؤا مع بعض تجار السوق المغطاة حسب روايات بعض المحتجين.

فيما عاد الشرطي الذي قام بدفع الطفل وأراد الإعتذار وتقبيل رأسه لكن المحتجين قاموا بمنعه ودفعه إلى درجة سقوط الشرطي مغمى عليه الأمر هذا أدى إلى أخذه من وسط الجموع من طرف زملائه فيما بقي المحتجون مصرين على اعتصامهم أمام الطريق.