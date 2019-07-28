أكدت مصادر مطلعة من داخل سجن بيلير بمدينة سطيف أن حسان حمّار، الرئيس السابق لوفاق سطيف، قد تم نقله نهاية الأسبوع إلى طبيب مختص في الأمراض النفسية والعصبية وسط المدينة بحي الأسوار، وهذا بسبب أزمة عصبية دخل فيها، زيادة على حالة الهيجان التي ظل عليها منذ إيداعه السجن منذ شهر تقريبا في قضية اختلاس الملايير من أموال التعاونية العقارية “أم الحياة” وما ترتب عنها من ضرر لمئات الأشخاص. وحسب المصادر ذاتها، فإن حمّار لم يتقبل مكوثه في السجن واعتدى على العديد من السجناء ودخل في شجارات كثيرة، مع محاولته التعدي على عون من أعوان السجن، ففكرت إدارة السجون في نقله إلى سجن عين ولمان تفاديا لأي مشاكل إلى غاية تاريخ مثوله أمام القضاء في سبتمبر القادم.