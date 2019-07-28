مست الترقية العديد من موظفي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ببرج بوعريريج على مدار السنوات المنصرمة، وهو شيء جميل طبعا وفيه تثمين للجهود المبذولة. غير أن الترقية لم تمس آخرين لأسباب مجهولة، رغم توفر المعاير المعروفة فيهم، على غرار الشهادات والخبرة وحسن السلوك وغيرها من المعايير، بل إن هناك من يحمل شهادة أفضل ويملك تجربة أكبر من الذين تمت ترقيتهم وبقي في منصبه، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول معايير الترقية في “كناص” برج بوعريريج، اللهم إلا إذا كان الأمر مجرد هفوة، وفي هذه الحالة وجب تصحيح الخطأ من قبل المسؤولين وعدم التمادي فيه.