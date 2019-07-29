أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن قرار تغطيتها لتكاليف علاج النساء الحوامل في العيادات الخاصة في ولايات الهضاب والجنوب، أصبح ساري المفعول بموجب اتفاقية وقعت مع وزارة العمل.

وجاء القرار لتحسين ظروف العلاج المقدمة للنساء الحوامل في 23 ولاية في الهضاب وجنوب الجزائر ويشمل التخصصات الجراحية وطب التوليد والأشعة والمخبر.

من جانب آخر، اجتمعت أمس الأحد، اللجنة القطاعية المشتركة للتكفل الطبي بمواطني الجنوب والهضاب العليا من أجل تجسيد التعليمات المنبثقة عن اجتماع الحكومة الذي جري يوم الأربعاء الإخير، سيما منها رفع التجميد عن جميع المشاريع المسجلة في قطاع الصحة على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا.



وأكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي، أن اللجنة الوزارية متعددة القطاعات اجتمعت من أجل تجسيد تلك التعليمات والمتمثلة في رفع التجميد عن جميع المشاريع المسجلة في قطاع الصحة على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا والتسريع في إنشاء ملحقات للصيدلية المركزية للمستشفيات بالمناطق المعزولة من الجنوب الكبير.



كما يتعلق الأمر بإقامة مرصد جهوي للصحة بولاية تمنراست خاص بأمراض المناطق الاستوائية "médecine tropicale"، وتعزيزه بالتأطير البشري لاسيما بمختصين في علم الأوبئة وكذا إنشاء معهد لمكافحة اللسع العقربي بورقلة، مع تعزيزه بالتأطير البشري لاسيما بمختصين في علم الأوبئة.



ويخص أيضا المصادقة على نظام تحفيزي جديد لفائدة كل الأطباء الأخصائيين العاملين على مستوى ولايات الجنوب، لاسيما من خلال الرفع بصفة محسوسة من قيمة النظام التعويضي الحالي، وتقديم امتيازات تضمن لهم ظروف عمل مناسبة تساهم فيها الجماعات المحلية، ومراجعة الإطار التنظيمي للوحدات الصحية المتنقلة والجوارية ودعمها بالمركبات المجهزة الضرورية.



كما يتعلق الأمر بمواصلة عمليات الشراكة بين مؤسسات الصحة العمومية المدنية والعسكرية لفائدة ساكنة المناطق المعزولة، لاسيما من خلال انشاء المستشفيات المختلطة وتطوير التطبيب عن بعد وتشجيع المبادرات التطوعية للأطباء الأخصائيين الجزائريين المقيمين في الخارج الرامية إلى التكفل بالمرضى داخل الوطن عبر تسهيل مهمتهم في إدخال التجهيزات الطبية والحصول على التراخيص المطلوبة بكل أريحية.