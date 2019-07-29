كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر دورية بحث وتمشيط قرب الشريط الحدودي بأدرار، أمس الأحد، مخبأ للأسلحة والذخيرة، حسبما أورده اليوم الإثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف ذات البيان، أن المخبأ يحتوي على ما يلي:

بندقية رشاشة من نوع FMPK ، رشاشين من نوع RPK ،مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، مسدس رشاش من نوع MAT-49 ،

14 ماسورة لراجمة صواريخ عيار 120 ملم، 50 قذيفة عيار 82 ملم، بالإضافة إلى 2429 طلقة من مختلف العيارات وعشرة مخازن ذخيرة.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست، 06 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة ومنقبين بحوزتهما معدات التنقيب عن الذهب، في حين ضبط حرس السواحل بالغزوات، ولاية تلمسان 73 كيلوغراما من الكيف المعالج.