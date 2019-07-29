جرى، اليوم الإثنين، في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، في العاصمة المصرية القاهرة، مراسم حفل سحب قرعة الدور الأول من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وأسفرت القرعة عن النتائج التالية:

إثيوبيا - ليسوتو

الصومال - زيمبابوي

إريتريا - ناميبيا

بوروندي - تنزانيا

جيبوتي - إسواتيني

بوتسوانا - مالاوي

غامبيا - أنغولا

ليبيريا - سيراليون

موريشيوس - موزمبيق

ساو تومي - غينيا بيساو

جنوب السودان - غينيا الاستوائية

جزر القمر - الطوغو

تشاد - السودان

السيشيل - رواندا

ويتأهل 14 منتخبا من هذا الدور إلى دور المجموعات رفقة 26 منتخبا تم إعفاؤهم من المشاركة في الدور التمهيدي، ليشكلوا 10 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات طبقا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

أصحاب الصدارة في المجموعات الـ10، سيتم تقسيمهم إلى نصفين طبقا لتصنيف "الفيفا"، وإجراء قرعة لخوض مباراتين إقصائيتين (ذهاب وإياب)، لتحديد 5 متأهلين إلى كأس العالم 2022.