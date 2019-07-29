أصدر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، اليوم أمرا بإيداع الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، الحبس المؤقت في قضية رجل الأعمال معزوز أحمد.

وأوضح بيان صدر من النيابة العامة بالمحكمة العليا أنه في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا تم اليوم الإستماع من طرف المستشار المحقق إلى الوزير الأول السابق عبد المالك سلال في قضية معزوز أحمد المتابع بـ7 جنح.

ويواجه سلال حسب البيان تهم منح للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية، التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي من طرف موظف عمومي، تبييض الأموال، المشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.