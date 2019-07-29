توفي توأمان يبلغان من العمر 18 شهرا وأصيب 15 شخصا منهم 7 إناث في حادث مرور وقع صباح اليوم الإثنين، على مستوى الطريق الوطني رقم 13 بالقرب من دوار السلاطنة ببوفاتنيس في وهران.

وحسب بيان مديرية الحماية المدنية لولاية وهران، فإنه في حدود الساعة 8 و 48 دقيقة صباح اليوم، تدخلت مصالحها ممثلة في 6 سيارات إسعاف و 25 عون تدخل من مختلف الرتب إثر وقوع حادث مرور خطير وقع بالطريق الوطني سالف الذكر جراء اصطدام سيارتين، وخلف الحادث وفاة شقيقين توأمين يبلغان من العمر 18 شهرا وإصابة 25 شخصا من الجنسين بجروح متعددة ومتفاوتة الخطورة.

وتم نقل جثث القتيلين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى نقاش محمد الصغير في المحقن في الوقت الذي قُدمت فيه الإسعافات الأولية للجرحى قبل نقلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى ذاته.