تعتزم مجموعة من الجزائريين جمع 101 فكرة للخروج من الأزمة وتقديمها لرئيس الجمهورية المستقبلي المنتخب، حسبما أفاد اليوم الإثنين أصحاب المبادرة الراغبين في تقديم مساهمتهم في بناء مجتمع "عادل ومزدهر ومتصالح مع الذات".

وفي مساهمة "شاملة ومتعددة وتساهمية" لمرافقة الانتقال الديمقراطي في الجزائر، ستنشر المجموعة "101 فكرة من أجل الجزائر" الراغبة في أن تكون مخبرا للأفكار وقوة اقتراح "أصلية ومبتكرة وتشاركية" كتاب "بسيط و عملي" يشرح أولويات البلد، لا سيما المحاور الاستراتيجية والأعمال والأهداف والوسائط والفاعلين والمؤشرات والميزانية".

وتعتزم هذه المجموعة التي تطرح نفسها كمجموعة غير مهنية وغير نضالية ولا تهدف إلى تحقيق الربح تقديم "خبرة للاستعمال" والمشاركة "بفعالية" في قرارات البلد، كما يلتزم بضمان احترام حرية التعبير والرأي عبر بوابة عبر الأنترنت (https://101ideesalgerie.org/).

وستجمع هذه المجموعة التابعة قانونيا وأخلاقيا إلى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في فرنسا 101 فكرة في كتاب من 500 صفحة سيصدر بمناسبة الحملة الانتخابية في الجزائر.

وأوضحوا أن هذا الكتاب ليس برنامجا سياسيا ولا برنامجا اقتصاديا.

وباعتبار أن الجزائر تعيش منذ 22 فيفري 2019 حركة احتجاجات سلمية وشعبية "قوية وعميقة"، أشارت المجموعة أن الشعب الجزائري يرغب في بناء جزائر جديدة تقوم على الأمل في المساواة واحترام التعددية والتنوع وحرية المجالات السياسية والنقابية والإعلامية.

وأكدت أن الجزائر بحاجة إلى كل أبنائها "دون تمييز وفي ظل الوحدة، وحدة ميزت الحراك منذ بدايته وكانت ميزته الأساسية "، مشيرين إلى أن الجزائريين "عرفوا بكل عبقرية كيف يظهروا تعطشهم للديمقراطية والإرادة في بناء دولة القانون".

وعبر هذه البوابة الإلكترونية ومنصة ليس لها أي انتماء سياسي سيعبر المواطنون و يقولون "ما يعتبرونه الأفضل من أجل مستقبل الجزائر".

وقد أنشئت لجنة قراءة للمقترحات المنشورة عبر هذه البوابة. وتتكون اللجنة من جامعيين وباحثين جزائريين وكذا أفراد من الجالية الجزائرية في فرنسا ومن بينهم مصطفى مقيدش ومصطفى خياطي ومحمد الشريف بلميهوب وناصر قطان.