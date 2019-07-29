رفضت شقيقة الشهيد العربي بن مهيدي، ضريفة دعوة لجنة الحوار للانضمام لهم من أجل قيادة الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الدولة.

وقالت ضريفة بن مهيدي، في تصريح لها لموقع "سبق برس"، اليوم: "لست معنية بهذا الحوار لأنه ليس لدي أي طموحات سياسية، أرفض هذه الدعوة بشكل قاطع ولا أنتظر دعوات من قبل أي جهة".

كما جدد ، رئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش ، تأكيده بعدم ترشحه "لأية هيئة انتقالية ولأي انتخاب".

وفي بيان له، قال حمروش: "أذكر أعضاء مجموعة الحوار والمنتديات الأخرى بتصريحي الصادر يوم 18 أفريل الأخير والذي أكدت من خلاله أنني لن أكون مرشحا لأية هيئة انتقالية محتملة ولأي انتخاب".