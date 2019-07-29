سجلت مصالح الأمن الوطني، يومي 26 و 27 جويلية من السنة الجارية (نهاية الأسبوع)، 93 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية، أسفر عنه وفاة 05 أشخاص وجرح 100 آخرين.

و تشير المعطيات التي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني أن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري، إضافة إلى العوامل الأخرى .

في هذا الإطار، تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، مع احترام قانون المرور وعدم تجاوز السرعة المحددة، خاصة في موسم الاصطياف حيث تعرف الطرقات حركية كبيرة .

كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني، تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات 24 سا/ 24 سا.