يقوم، غدا الثلاثاء، الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بترأس مراسم حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، دورة جوان 2019، حسبما جاء في بان لوزارة الدفاع الوطني.

مراسم حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، دورة جوان 2019ستنظم غدا بمقر وزارة الدفاع الوطني، يضيف البيان.

تكريم هؤلاء المتفوقين يأتي عقب النتائج الباهرة المحققة في شهادة البكالوريا على مستوى مدارس أشبال الأمة الثلاثة بكل من وهران والبليدة وسطيف، وفي شهادة التعليم المتوسط لمدارس الطور المتوسط ببشار والأغواط وبجاية وباتنة، بنسبة فاقت 99%.