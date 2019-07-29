تم إيداع الإرهابي الذي سلمته السلطات النرويجية الحبس بمؤسسة إعادة التربية ببلدية الرمشي (ولاية تلمسان) حسبما علم اليوم الاثنين لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان.

وذكر ذات المصدر أنه "تم أمس الأحد إيداع الإرهابي بلحاج بلقاسم جمال بمؤسسة إعادة التربية للرمشي بتهم تكوين جماعة إرهابية والقتل العمدي والتخريب والحرق العمدي وخلق البلبلة".

وأشار المصدر إلى أن "هذا المجرم الخطير قد صدرت في حقه 4 إدانات خاصة بالإعدام والسجن المؤبد و4 إيداعات قدم بموجبها أمس الأحد أمام محكمة تلمسان التي أمرت بوضعه بالمؤسسة العقابية المذكورة إلى حين محاكمته في الدورة الجنائية لمحكمة جنايات تلمسان المقررة شهر سبتمبر المقبل بعد استدعاء الضحايا وذوي الحقوق".