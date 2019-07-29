رفض الناشط السياسي مصطفى بوشاشي فكرة اقتراحه للمشاركة في لجنة الحوار التي يقودها كريم يونس.

و قال في منشور له على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك، بعد أن شكر الذين اقترحوا إسمه ليكون ضمن لجنة الوساطة والحوار، أنه يريد التذكير مرة أخرى بأن لا أحد يرفض فكرة الحوار الجاد الذي يؤدي إلى الخروج من الأزمة و الانتقال بطريقة سلسة إلى ديمقراطية حقيقية و لكن و في نفس الوقت أنه لا يعتقد بأن المعطيات و الشروط متوفرة لكي أشارك في هذه اللجنة .

و ذكر في نفس المنشور بموقفه المبدئي لإنجاح أي حوار، و الذي سيتوجب، حسبه، توفير الشروط الآتية :

_إطلاق سراح معتقلي الرأي.

_الكف عن التحرش بالمتظاهرين سلميا (الاعتقالات، عرقلة و منع دخول المتظاهرين إلى العاصمة) .

_فتح وسائل الإعلام العامة و الخاصة أمام كافة الآراء و الحساسيات .

_فتح الفضاء العام و إتاحة الفرصة للجميع للتواصل معا بكل حرية ، و هدا بأن تكف الإدارة عن عرقلة و تقييد عمل النشطاء.

_ضرورة الاستجابة لمطالب الحراك المتمثلة في رحيل رموز النظام .

و أضاف أنه إلى جانب الشروط المذكورة أعلاه يجب أن تكون هناك ضمانات بأن السلطة ستستجيب لمخرجات الحوار و نظرا لعدم توفر هده الضمانات و الشروط حاليا أعلن عدم مشاركتي في لجنة الحوار و الوساطة .

و أكد في الأخير بأن أي حوار جاد يأخذ مطالب الحراك السلمي بعين الاعتبار سوف يثمنه و يعمل على إنجاحه.