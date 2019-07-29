أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن تسليمها وصولات تسجيل التصريح بتأسيس ثلاث منظمات نقابية جديدة للعمال.

وجاء في بيان للوزارة اليوم الإثنين "في إطار متابعة عملية معالجة وتحيين ملفات طلبات التسجيل للمنظمات النقابية للعمال والمستخدمين، سلم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، البروفيسور تيجاني حسان هدام، أمسية اليوم الإثنين 29 جويلية 2019، وصولات تسجيل التصريح بتأسيس ثلاث (03) منظمات نقابية للعمال".

وتمّ تسليم وصل التّسجيل لكل من:

- المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين.

- النقابة الوطنية للصيادلة الجزائريين المعتمدين.

- النقابة الوطنية المستقلة لأعوان الطبيين في التخذير والإنعاش للصحة العمومية.