أكد عصر اليوم، وزير السكن والعمران و المدينة، على هامش مشاركته في حفل توزيع و تسليم مفاتيح 744 وحدة سكنية في البليدة، أنه سيتم "غلق" ملف توزيع و تسليم الوحدات السكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل 1" عبر تراب ولايات الوطن في شهر سبتمبر من العام الجاري 2019.

و استثنى الوزير كمال بلجود ، ولاية بجاية من قائمة الولايات، و التي ستعرف تسليم كامل الوحدات السكنية في صيغة "عدل "2001 "، على غرار الجزائر العاصمة و البليدة و المدية، و البويرة و بسكرة، كون " بجاية " تعرف قطبا سكانيا هاما في هذه الصيغة، و هو ما يعني أن فيه "بعض الانشغالات"، و التي تستدعي علاجها، و أضاف أن ولايتي تيزو وزو و سطيف ، ستعرفان الخميس القادم، عمليتين مماثلين بتوزيع شهادات التخصيص لنحو 4 آلاف مكتتب، و عن السكن التطوري التساهمي، قال الوزير كمال بلجود، أن كلاما يشاع و يروج من أن فيه بعض المؤسسات المقاولاتية، التي رفعت في أسعارها بالنسبة للمكتتبين، و هو يدعو من البليدة، أن يتم التبليغ عن مثل هذه الزيادات غير القانونية، مؤكدا في السياق أن مصالحه لغاية الساعة، لم تصلها أي شكوى في هذا الصدد.