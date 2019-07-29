أشرف رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، صباح اليوم الإثنين 29 جويلية 2019 بقصر الشعب على مراسم حفل تكريم المتفوقين الأوائل في امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2019 بحضور رئيس مجلس الأمة، صالح ڨوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، الوزير الأوّل، نور الدين بدوي، رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية، إضافة إلى أعضاء الحكومة وإطارات سامية للدولة.

وسلّم رئيس الدولة الميدالية الذهبية للمتفوقة الأولى وطنيا بوناب لبيبة من ولاية ڨالمة بمعدل 18.75 والميدالية الفضية للمتفوقة الثانية بلعيدي لينا من ولاية الجزائر وسط بمعدل 18.70 والميدالية البرونزية للمتفوقة الثالثة جدو ريحان من ولاية المدية بمعدل 18.67، إضافة إلى عدد من المتفوقين الآخرين.

كما سلّم بقية المسؤولين في الدولة جوائز وشهادات لباقي المتفوقين المكرّمين من بينهم خمسة من المتفوقين المنتسبين لمدارس أشبال الأمة بحيازة بوسلاح محمد المرتبة الأولى (وهران) بمعدّل 17.97 والمتفوقين من ذوي الإحتياجات الخاصة البالغ عددهم تسعة حيث عادت المرتبة الأولى إلى مختاري محمد ريان (الجزائر وسط) بمعدّل 17.83.

للتذكير فإن دورة 2019 لامتحان شهادة البكالوريا بلغت نسبة لنّجاح فيها 54.56% كما بلغ عدد النّاجحين بتقدير ممتاز 108 وبتقدير جيّد جدا 8043، تقدير جيّد 21679، تقدير قريب من الجيد 48285. أما العدد الإجمالي للنّاجحين بتقدير قدّر بِـ 78115.