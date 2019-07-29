قالت تقارير صحفية سعودية، إنه لا يوجد مفاوضات بين اللاعب الجزائري عدلان قديورة والهلال السعودي. ويرتبط ڤديورة بعقد مع نوتنغهام فورست الإنجليزي ينتهي بنهاية الموسم القادم، وقد تلقى عدة عروض من منطقة الخليج العربي أبرزها الكويت الكويتي والشباب السعودي والغرافة القطري. وقد تحدثت صحيفة “إستاد” الدوحة القطرية قبل عدة أيام عن وجود مفاوضات متقدمة بين صاحب الـ33 عامًا والغرافة القطري، وأن تفاصيل نهائية فقط تفصل الطرفين عن توقيع العقود. ولعب ڤديورة خلال مسيرته الحافلة مع كرة القدم لعدة أندية أوروبية، أبرزها ولفرهامبتون وواتفورد وكريستال بالاس ومدلزبره. يُذكر أن ڤديورة كان أحد أبرز نجوم “الخُضر” في كأس أمم إفريقيا الأخيرة، وقد اختير ضمن التشكيلة المثالية لـ“كان” مصر 2019.