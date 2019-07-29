ينتظر أن تحل في الساعات القادمة، لجنة تفتيش ولائية ببلدية العريشة جنوب تلمسان، للتحقيق في قضية الكاتب العام للبلدية الذي دخل في صراع كبير مع مفتش الوظيفة العمومية بمقرها، مما جعله يكون على كف عفريت وقد يعرّض نفسه إلى عقوبات لا نحمد عقباها، لا سيما وأن المفتش يريد أن يضع حدا لما بدر منه اتجاهه، لتسجل العريشة مرة أخرى مهزلة تضاف إلى المهازل السابقة، لا سيما وأنها ستكون محل تحقيق في التسيير العشوائي في السنوات الماضية فيما يخص العقار والمشاريع التي استفادت منها جعلت البعض من مسيريها يظهر عليهم الثراء الفاحش.