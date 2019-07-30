تتميز الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، للموسم الرياضي 2019-2020، بمواجهتين بارزتين : شبيبة بجاية - وداد تلمسان و أولمبي المدية - اتحاد الحراش، وفق الرزنامة التي أعلنت عنها أمس الإثنين الرابطة المحترفة لكرة القدم . ويستهل الصاعدين الجدد إلى المحترف الثاني (أولمبي أرزيو،أمل الأربعاء وجمعية الخروب) الموسم الجديد داخل الديار. ولم تفصح الرابطة المحترفة عن تاريخ انطلاق الموسم الكروي للمحترف الثاني.

وفيما يلي البرنامج الكامل لبطولة الرابطة المحترفة الثانية "موبيليس", لكرة القدم لموسم 2019- 2020.

الجولة الأولى: شبيبة بجاية - وداد تلمسان، أولمبي أرزيو - أمل بوسعادة، مولودية العلمة - جمعية وهران، سريع غليزان - مولودية سعيدة، أمل الأربعاء - شبيبة سكيكدة، أولمبي المدية - اتحاد الحراش، دفاع تاجنانت - اتحاد عنابة، جمعية الخروب - مولودية بجاية.

الجولة الثانية: أمل بوسعادة - شبيبة بجاية، جمعية وهران - أولمبي أرزيو، مولودية سعيدة - مولودية العلمة، شبيبة سكيكدة - سريع غليزان، اتحاد الحراش ـ أمل الأربعاء، اتحاد عنابة - أولمبي المدية، مولودية بجاية - دفاع تاجنانت،وداد تلمسان - جمعية الخروب.

الجولة الثالثة: شبيبة بجاية - جمعية وهران، أولمبي أرزيو - مولودية سعيدة، مولودية العلمة ـ شبيبة سكيكدة، سريع غليزان ـ اتحاد الحراش، أمل الأربعاءـ اتحاد عنابة، أولمبي المدية - مولودية بجاية، دفاع تاجنانت - جمعية الخروب، وداد تلمسان - أمل بوسعادة.

الجولة الرابعة: مولودية سعيدة - شبيبة بجاية، شبيبة سكيكدة - أولمبي أرزيو، اتحاد الحراش - مولودية العلمة، اتحاد عنابة - سريع غليزان، مولودية بجاية - أمل الأربعاء، أولمبي المدية - جمعية الخروب، دفاع تاجنانت - وداد تلمسان، جمعية وهران - أمل بوسعادة.

الجولة الخامسة: شبيبة بجاية - شبيبة سكيكدة، أولمبي أرزيو- اتحاد الحراش، مولودية العلمة - اتحاد عنابة، سريع غليزان - مولودية بجاية، أمل الأربعاء -جمعية الخروب، أولمبي المدية ـ دفاع تاجنانت، وداد تلمسان - جمعية وهران، أمل بوسعادة - مولودية سعيدة.

الجولة السادسة: اتحاد الحراش - شبيبة بجاية، اتحاد عنابة - أولمبي أرزيو، مولودية بجاية - مولودية العلمة، جمعية الخروب - سريع غليزان، دفاع تاجنانت - أمل الأربعاء، أولمبي المدية - وداد تلمسان، شبيبة سكيكدة - أمل بوسعادة، مولودية سعيدة - جمعية وهران.

الجولة السابعة: شبيبة بجاية - اتحاد عنابة، أولمبي أرزيو - مولودية بجاية، مولودية العلمة - جمعية الخروب، سريع غليزان - دفاع تاجنانت، أمل الأربعاء - أولمبي المدية، أمل بوسعادة - اتحاد الحراش، جمعية وهران - شبيبة سكيكدة، وداد تلمسان - مولودية سعيدة.

الجوبة الثامنة: مولودية بجاية - شبيبة بجاية، جمعية الخروب - أولمبي أرزيو، دفاع تاجنانت - مولودية العلمة، أولمبي المدية - سريع غليزان، أمل الأربعاء - وداد تلمسان، اتحاد عنابة - أمل بوسعادة، اتحاد الحراش - جمعية وهران، شبيبة سكيكدة - مولودية سعيدة.

الجولة التاسعة: شبيبة بجاية - جمعية الخروب، أولمبي أرزيو - دفاع تاجنانت، مولودية العلمة - أولمبي المدية، سريع غليزان - أمل الأربعاء، وداد تلمسان - شبيبة سكيكدة، أمل بوسعادة - مولودية بجاية،جمعية وهران - اتحاد عنابة، مولودية سعيدة - اتحاد الحراش.

الجولة العاشرة: دفاع تاجنانت - شبيبة بجاية، أولمبي المدية - أولمبي أرزيو، أمل الأربعاء - مولودية العلمة، سريع غليزان - وداد تلمسان، جمعية الخروب - أمل بوسعادة، مولودية بجاية - جمعية وهران، اتحاد عنابة - مولودية سعيدة، اتحاد الحراش - شبيبة سكيكدة.

الجولة الـ 11: شبيبة بجاية - أولمبي المدية، أولمبي أرزيو - أمل الأربعاء، مولودية العلمة - سريع غليزان، وداد تلمسان - اتحاد عنابة، أمل بوسعادة - دفاع تاجنانت، جمعية وهران - جمعية الخروب، مولودية سعيدة - مولودية بجاية، شبيبة سكيكدة - اتحاد الحراش.

الجولة الـ 12: أمل الأربعاء - شبيبة بجاية، سريع غليزان - أولمبي أرزيو، مولودية العلمة - وداد تلمسان، أولمبي المدية - أمل بوسعادة، دفاع تاجنانت- جمعية وهران، جمعية الخروب - مولودية سعيدة، مولودية بجاية ـ شبيبة سكيكدة، اتحاد عنابة - اتحاد الحراش.

الجولة الـ 13: شبيبة بجاية - سريع غليزان، أولمبي أرزيو - مولودية العلمة، وداد تلمسان - اتحاد عنابة، أمل بوسعادة - أمل الأربعاء، جمعية وهران - أولمبي المدية، مولودية سعيدة- دفاع تاجنانت، شبيبة سكيكدة - جمعية الخروب، اتحاد الحراش - مولودية بجاية.

الجولة الـ 14: مولودية العلمة - شبيبة بجاية، أولمبي أرزيو - وداد تلمسان، سريع غليزان - أمل بوسعادة، أمل الأربعاء - جمعية وهران،أولمبي المدية - مولودية سعيدة، دفاع تاجنانت - شبيبة سكيكدة، جمعية الخروب - اتحاد الحراش، جمعية الخروب - اتحاد الحراش، مولودية بجاية - اتحاد عنابة.

الجولة الـ 15: شبيبة بجاية - أولمبي أرزيو، أمل بوسعادة - مولودية العلمة، جمعية وهران - سريع غليزان، مولودية سعيدة - أمل الأربعاء، شبيبة سكيكدة - أولمبي المدية، اتحاد الحراش - دفاع تاجنانت، اتحاد عنابة - جمعية الخروب، وداد تلمسان - مولودية بجاية.