كشفت دراسة حديثة عن أن الألمان أنفقوا 1.7 مليار أورو على شراء المرطبات "الأيس كريم" في عام واحد.

ونقل موقع محطة "أن تي في" الإخبارية عن دراسة لشركة "نيلسن" لأبحاث السوق، أن الألمان أنفقوا من يونيو 2018 حتى ماي 2019 قرابة 1.7 مليار أورو في متاجر المواد الغذائية مقابل الحصول على أصنافهم المفضلة من الآيس كريم من الفانيليا إلى الكراميل المملح، ما يعادل نحو 21.25 أورو لكل فرد.

وأشارت الدراسة إلى كمية الآيس كريم التي استهلكها الألمان خلال الأشهر الـ 12 الماضية وصل إلى حوالي 509 مليون لتر، بزيادة قدرها 4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأوضحت الدراسة أن "المستهلكين الألمان باتوا أكثر شغفاً في تجربة الأصناف الجديدة".

ونقل موقع محطة "أن تي في" الإخبارية عن ساشا كوشلر، خبير الآيس كريم في شركة "نيلسن" قوله إن "ارتفاع درجة الحرارة في الصيف الماضي كان سبباً في زيادة استهلاك الآيس كريم بنحو 20 مليون لتر من متاجر المواد الغذائية وغيرها من محال المرطبات".

وأضاف كوشلر: "في حين أن الأصناف الكلاسيكية كالفانيليا والشوكولاتة ما تزال هي المفضلة، فإن أنواعاً أخرى كالمسكربون والكراميل المملح أو الزنجبيل أو البطيخ تكتسب شعبية بين المستهلكين".