طرح الديوان المهني الجزائري للحبوب، أمس الإثنين، مناقصة دولية لشراء قمح طحين للتوريد من مناشئ خيارية، حسبما أوردته وكالة "رويترز" من التجار الأوربيين.

وتطلب المناقصة كمية اسمية تبلغ خمسين ألف طن لكن الجزائر عادة ما تشتري في مناقصاتها أكثر بكثير من القيمة الاسمية المطلوبة.

وأفاد التجار، أن "المناقصة ستغلق في 30 جويلية.

ويجب أن تظل العروض سارية حتى الأربعاء 31 جويلية. والقمح مطلوب للشحن على فترتين من أول سبتمبر إلى الخامس عشر منه، ومن 16 إلى 30 من نفس الشهر.

وفي آخر مناقصة لشراء قمح الطحين أوائل جويلية، اشترت الجزائر حوالي 480 ألف طن للشحن في أوت.

وكشف ذات المصدر، إنه من المتوقع أن تواجه فرنسا، المورد الرئيسي للجزائر، منافسة لتلبية هذا الطلب من منطقة بحر البلطيق والقمح الروماني.