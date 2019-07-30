قام صباح اليوم سكان حي سي طارق ببلدية سيدي امحمد بن علي في غليزان بالتجمهر أمام مقر الدائرة وغلقوا المدخل الرئيسي حاملين شعارات تندد بمقتل ابنهم باشا محمد صاحب 50 سنة الذي ترك ثلاثة أيتام وأرملة حبلى على يد سكير في منتصف الليل، خلق فوضى بحي سي طارق، ناهيك عما كان يتلفظ به من كلام نابي، فخرج المرحوم لينهاه، فأرداه قتيلا بعدما غدره بطعنة على مستوى القلب.

المحتجون والذين غالبيتهم شباب طالبوا السلطات بمحاربة بؤر وأوكار الرذيلة المنتشرة بكثرة بالمنطقة والتي اتخذتها أطراف جهة مناسبة لاحتساء الخمور والمخدرات وكذا لعب الميسر. وكان المطلب الأساسي للمحتجين هو تنظيف الحي من الأوساخ وهدم المزارع الفوضوية التي استغلها أناس دون حق، وأن هاته الأماكن هي التي يقبع فيها الأشرار لممارسة كل أنواع الرذيلة، سيما إذا كان الحي يفتقر للإنارة الليلية، وأن أي شخص معرض للاعتداء حتى في وضح النهار. وفي سياق حديثهم طالب سكان حي سي طارق بإنجاز مشاريع بالجهة كبناء مدرسة ابتدائية وقاعة علاج وملعب جواري، وقد أصغى الأمين العام للدائرة لانشغالات المحتجين واعدا إياهم بمكاتبة المصالح المعنية بالولاية لإمكانية تحويل الأراضي المهملة إلى مشاريع. وبعين المكان أين اجتمع الأهالي بمختلف السلطات صرخت شقيقة المرحوم في أوجه الحاضرين بمد يد العون للأمن والتبليغ عن كل منكر حفاظا على سلامة الجميع، وقد أمر رئيس البلدية حينها بالبدء في تنظيف الأمكنة الفوضوية التي تتخذ مرتعا للفساد والرذيلة.