ارتفع عدد ضحايا حادث المرور الذي وقع أمس الإثنين بقرية "السلاطنية" ببلدية بوفاطيس في وهران، إلى 6 قتلى من بينهم رضيعين اثنين (18 شهرا)، حسبما علم اليوم الثلاثاء من مصدر استشفائي.

واستنادا إلى ذات المصدر، فقد توفي مساء أمس 4 أشخاص بمصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى المحقن متأثرين بإصاباتهم البليغة فيما أصيب 11 شخصا أخر بجروح متفاوتة الخطورة قدمت لهم الإسعافات ومنهم من غادروا المستشفى.

الجدير بالذكر، أن الحادث وقع اثر اصطدام عنيف بين سيارتين سياحيتين على مستوى الطريق الوطني رقم 13 بالقرب من دوار "السلاطنية" ببلدية بوفاطيس (دائرة وادي

تليلات) مخلفا هلاك رضيعين اثنين (18 شهرا) وإصابة 15 شخصا أخر من بينهم 7 نساء يتراوح أعمارهم ما بين سنة و40 سنة بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين بعين المكان وتحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى المحقن فيما تم نقل جثت الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بنفس المستشفى.

للإشارة، فقد فتحت مصالح الدرك الوطني لوادي تليلات تحقيقا حول ملابسات الحادث.