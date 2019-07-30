تمكنت إثيوبيا أمس، من تحطيم رقم قياسي والدخول في كتاب "غينيس" بغرس 100 مليون شجرة خلال 6 ساعات فقط. وبهذا تكون إثيوبيا قد تفوقت على الهند التي سجلت رقما قياسيا في جويلية 2017 بغرس 66 مليون شجرة خلال 12 ساعة.

وبدأ ملايين الإثيوبيين في الساعة الـ6 من صباح أمس، بالتوقيت المحلي، عملية غرس 200 مليون شجرة خلال 12 ساعة بهدف دخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

وسمحت الحملة التي أطلقت في 26 ماي الماضي لغرس 4 ملايير شتلة خلال موسم الأمطار الحالي، حتى الآن بغرس3.1 ملايير شتلة. وأعلن رئيس إقليم أوروميا، شيملس أبديسا، أن الإقليم نجح في غرس 1.2 مليار شتلة من البُن و1.2 مليار شتلة أخرى من مختلف أنواع أشجار الفواكه.

وتسعى إثيوبيا لاستعادة الغطاء النباتي الذي فقدته البلاد خلال السنوات الماضية، فهي تفقد سنويا نحو 92 ألف هكتار من الغطاء النباتي بفعل القطع الجائر والاعتداءات التي تتعرض لها الغابات، ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة في كثير من المدن، التي كانت تتميز باعتدال أجوائها وهطول الأمطار فيها. وتبلغ نسبة الغطاء النباتي الحالية 15%، فيما تسعى الحكومة لإيصالها إلى 25% خلال السنوات الـ10 المقبلة.